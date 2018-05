Unikat: Kindergekicher in einer Hochstammplantage

Die Schweizer Apfelsaft-Werbung wird getragen von diversen Schweizer Mostereien und Obstverarbeitern. Apfelsaft aus der Schweiz ist ein Naturprodukt und als solches soll er auch wahrgenommen werden. So spielt der neuste Film aus der Kampagne der Kreativagentur Unikat in einer idyllischen Hochstammplantage. Protagonist sei entsprechend der Positonierung als Familiengetränk ein Kind, das den Claim «Apfelsaft ist fabelhaft» inszeniert, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

Dieser Kult-Claim wurde von Unikat bereits vor 14 Jahren reaktiviert und den Umsetzungsmöglichkeiten scheinen keine Grenzen gesetzt zu sein.

Auftraggeber: Schweizer Obstverband SOV: Bernadette Galliker (Leitung Marketing/Kommunikation) Agentur: Unikat Kommunikationsagentur, Küsnacht: Daniel Meier (Creative Direction) Claudia Imholz, Arlene Berchtold (Beratung) Filmproduktion: WirzFraefelPaal Productions, Zürich, Regie: Adrian Wisard, Produktion: Stefan Fraefel, Gabi Benz, Kamera: Felix von Muralt, Schnitt: Nina Sörés, Tonstudio: Jingle Jungle (pd/wid)