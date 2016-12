Crossfive: Knackige Verstärkung für hungrige Soldaten

Dank der Fresspäckli-Aktion «General Snackpack» von Bell können sich hungrige Soldaten kostenlos Energie und Genuss in einem sichern. Alles, was sie dafür tun müssen, ist die Werbetrommel zu rühren. Um kulinarische Verstärkung zu erhalten, muss sich der Soldat zuerst auf der eigens eingerichteten responsiven Microsite registrieren. Anschliessend sendet er den entsprechenden Link via Mail oder soziale Netze an Freunde und Verwandte und geht auf Stimmenfang. Das Hochladen eines coolen Selfies erhöht den Werbeeffekt in eigener Sache zusätzlich, heisst es in einer Mitteilung der Agentur.

Soldaten, die in einer Woche sechs Stimmen erhalten, dürfen sich auf das kleine Paket mit drei Bell-Produkten freuen. Bei zwölf Stimmen geht die grosse Version mit sechs Snacks in die Feldpost. Als weiteres Highlight beinhalten die Fresspäckli einen originellen Patch für die Uniform.

Gefüllt sind die Pakete mit Produkten aus dem neuen variantenreichen Bell-Snacking-Sortiment. Ob vor der morgendlichen Schiessübung oder nach dem 50-Kilometer-Marsch: die Beef Jerkys, Salami Sticks und Salami Minis stillen den kleinen Appetit ebenso wie den Bärenhunger.

Microsite mit vielfältigen Möglichkeiten

In Zusammenarbeit mit der Crossfive Werbeagentur schuf die Digitalagentur Olai Interactive für die Kampagne eine Microsite, die allem voran durch ihre nutzerfreundliche Bedienung besticht. Zugleich bietet sie den Soldaten eine ideale Plattform für unterwegs. Das System VEO-Control ermöglicht die Erhebung klarer Kampagnenzahlen, eine erhöhte Sicherheit durch das Aufzeichnen der aufgerufenen Funktionen sowie die detaillierte Übersicht über alle Teilnehmer, Unterstützer, Stimmen und Bestellungen. Der integrierte Mini-Shop VEO-Store überzeugt mit seinen dynamischen Produkten.

Die Crossmedia-Kampagne, die Ende Oktober pünktlich zum Beginn der Winter-RS lanciert und von zahlreichen Werbemassnahmen begleitet wurde, ist sehr erfolgreich angelaufen. Nach nur vier Wochen haben bereits über 15 Prozent der Soldaten teilgenommen. Die Promotion läuft noch bis Ende Jahr.



Verantwortlich bei Bell Schweiz: Davide Elia, Nicole Schaad, Daniel Kaufmann, Micha Roth; bei Crossfive Werbeagentur: Martin Wyss, Gabriel Körte, Michael Wenk, Alexander Stürzinger; bei Olai Interactive: Michel Di Vito, Fabio Di Vito, Robin Wyler, Manuel Stieger, Dominik Niederhauser, Frank Krüger, Dijar Bytyci. (pd/cbe)