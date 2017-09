Mit der «Menu Box» lanciert Lidl Schweiz ein innovatives Verpflegungskonzept, das Kochen für jedermann zum Kinderspiel machen soll. Das Versprechen der Macher ist: «Menu Box» aufmachen, Zutaten zubereiten und geniessen. Möglich machen sollen das nicht zuletzt raffinierte Gerichte von Starkoch René Schudel, wie es in einer Mitteilung der verantwortlichen Agentur heisst.

Das Prinzip der «Menu Box» sei denkbar einfach: Wöchentlich würden wechselnde Rezeptkarten gemeinsam mit frischen Lebensmitteln dem Kunden direkt an seine Wunschadresse geliefert. Für den Launch der «Menu Box» wurde TBWA\Zürich mit der Erarbeitung der Markenstrategie und dem Markenauftritt beauftragt.

«Simple. Delicious. Simplicious», lautet gemäss Mitteilung der Claim, den sich die Agentur für ihren Kunden erdacht hat. Im Mittelpunkt der Kampagne stehe ein Key Visual, das die «Menu Box» und die in ihr enthaltenen Zutaten auf überraschende Art und Weise inszeniere. Bestellen lässt sich die Menu Box ausschliesslich online, was in den Werbemitteln besonders hervorgehoben werde. «Die ‹Menu Box› bietet den perfekten Mix aus Einfachheit und Genuss, das wollen wir in der Kampagne deutlich unterstreichen», lässt sich Manuel Wenzel, Creative Director bei TBWA\Zürich, in der Mitteilung zitieren.

Start der Kampagne ist Mitte September mit Schwerpunkt auf OOH- und POS-Massnahmen.

Verantwortlich bei Lidl Schweiz: Alexandra Tillmann (Marketing Manager Digital), Remo Brugger (Head of Digital); bei TBWA\Zürich: Alexandra Kellenberger, Chantal Szabo (Beratung), Clement Obiegbu, Michel Kissling, Bruce Roberts, Manuel Wenzel (Kreation), Felix Streuli (Fotografie). (pd/tim)