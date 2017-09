Sir Mary: Komplette Markenführung für Allianz Suisse

Die junge Zürcher Agentur Sir Mary verantwortet ab sofort als Leadagentur nebst dem Media- auch den Kreativ-Etat der Allianz Suisse. «Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg. Er bestätigt uns in unserem interdisziplinären Ansatz: Ganzheitliche Betreuung funktioniert heute nur, wenn wir alle Disziplinen an einem Tisch vereinen und von Anfang an in allen Kanälen denken. Mit der Allianz haben wir einen Kunden gewonnen, der die gleiche Vorstellung in Sachen Markenführung im Digitalzeitalter teilt.», so Maurizio Rugghia, Managing Partner und Gründer von Sir Mary in einer Mitteilung.

«Die Agentur hat uns mit nachhaltigen und disziplinübergreifenden Ideen überzeugt. Wir haben nach einem Partner gesucht, der uns challengen kann und gleichzeitig vorwärts bringt. Die Denk- und Arbeitsweise von Sir Mary deckt sich stark mit unserer», lässt sich Thomas Wegmann, Leiter Marktmanagement Allianz Suisse, in der Mitteilung zitieren.

Das Leistungsspektrum für Allianz umfasst nebst Strategie, Kreation und PR auch Digital Business Consulting sowie Media und Distribution. Der Etat beinhaltet laut Sir Mary das gesamte Produkteportfolio der Allianz Suisse Privat- und Unternehmensversicherungen. Erste Arbeiten werden Anfang 2018 zu sehen sein. (pd/eh)