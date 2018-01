Maxomedia: Kreativchef Reto Schild verlässt die Agentur

Die Berner Agentur reagiere auf die Veränderungen der Branche und stärke mit organisatorischen Anpassungen die Kompetenzen der Projektteams, schreibt sie in einer Mitteilung. Im Zuge dessen werde beispielsweise die Creative Direction von der Person losgelöst.

«Die Digitalisierung verändert auch die Agenturbranche und insbesondere die Art der Zusammenarbeit. Reaktionszeiten werden kürzer und Aufgaben komplexer, so dass diese künftig immer weniger von einzelnen Personen gelöst werden können», sagt Bernhard Herzig, CEO und Mitgründer von Maxomedia, gemäss Mitteilung zum neuen Ansatz. «Für uns sind daher Funktionen – wie auch die Creative Direction – weniger Titel als vielmehr Aufgaben, die von der Organisation und den Teams statt von einzelnen Personen wahrgenommen werden», so Herzig weiter.

Neu übernehmen die Projektteams mehr Verantwortung. Als Folge verlieren Organigramme und Hierarchien an Bedeutung. Mitarbeitende sollen in verschiedene Rollen schlüpfen und Teams sich stärker selbst organisieren. Maxomedia hat rund 40 Angestellte aus verschiedensten Bereichen an Bord, die dafür sorgen, dass Kundenprojekte nahtlos weitergeführt würden, heisst es in der Mitteilung weiter. «Wir sind überzeugt, dass starre Jobbeschriebe in Zukunft immer weniger gut funktionieren werden. Unsere Neuorganisation ist letztlich eine Reaktion auf diese Veränderung», so Herzig. «Wir sind überzeugt, dass sich die unmittelbarere Kollaboration und der gestärkte Fokus auf die Mitarbeitenden sowohl auf die Effizienz wie auch auf die Effektivität in den Projekten auswirken wird.»

Creative Director Reto Schild, langjähriger Mitarbeiter und Partner, verlässt im Zuge der organisatorischen Veränderungen das Unternehmen per Ende Februar. «Ich hatte eine unglaublich tolle Zeit bei Maxomedia, die mich nachhaltig geprägt hat. Nun bin ich offen für neue Herausforderungen», wird Schild in der Mitteilung zitiert.

Eingestiegen bei Maxomedia als Art Director, war Schild seit 2013 Mitglied der Geschäftsleitung und Partner. Unter seiner Leitung lancierte die Berner Agentur unzählige Projekte – in digitalen und crossmedialen Feldern – und durfte diverse Auszeichnungen entgegennehmen. (pd/maw)