Ogilvy Gruppe Schweiz: Kundenfest à la Moulin Rouge

Bereits zum 16. Mal veranstaltete die Ogilvy Gruppe Schweiz, bestehend aus Ogilvy & Mather, OgilvyOne, Healthworld (Schweiz) und RedWorks, ihr traditionelles Kundenfest, wie die Agentur Ogilvy & Mather in einer Mitteilung schreibt.

Nachdem in den letzten Jahren unter anderem eine Zeitreise in die Roaring Twenties und ein Schulfez auf dem Programm standen, fand der Anlass heuer unter dem Motto «Ogilvy Rouge», in Anlehnung an das weltberühmte Moulin Rouge in Paris, statt. Anstatt an der Seine, trafen sich die über 200 Gäste im «Ogilvy Rouge» direkt an der Limmat in der alten Cigarettenfabrik am Sihlquai.

Showacts wie Katharine Mehrling, die Interpretationen aus dem unvergesslichen Repertoire von Edit Piaf zum Besten gab, ihre Band sowie die Burlesque-Tänzerin Zoe Scarlett sorgten für sinnliche Momente und ein Buffet für das kulinarische Wohl der Gäste. Nach ersten Reaktionen und Rückmeldungen zu urteilen, war der Anlass, mit dem das Ogilvy-Team seinen Kunden, Partnern und Freunden für deren Vertrauen und die Zusammenarbeit dankte, ein voller Erfolg, heisst es in der Mitteilung weiter. (pd)