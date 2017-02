Unikat: Kurt Hunziker, der tollpatschige Bäcker

Lidl Schweiz legt seit jeher grossen Wert auf ein breites Angebot an frischen Produkten. So wird neben dem Angebot von über 100 Früchte- und Gemüse-Artikeln und einem Sortiment an Frischfleisch und Frischfisch auch mehrmals täglich frisches Brot in filialeigenen Backstationen aufgebacken, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Zudem liefern regionale Bäckereien jeden Morgen frisches, handgemachtes Brot in die über 100 Lidl-Filialen. So erstaune es nicht, dass das Angebot in der ganzen Schweiz gut ankommt.

In der ganzen Schweiz? Nun, einer habe es noch nicht ganz gemerkt: Kurt Hunziker, das Familienoberhaupt der selbsternannten Lidl-TV-Soap. Zwar zeige etwas tollpatschige Skeptiker gegenüber Lidl schon seit einiger Zeit viel aufgeschlossener, aber seine eigensinnige Art sorge auch in den zwei neusten Spots, die von der Agentur Unikat realisiert wurden, für Situationskomik. Die «Familie Hunziker» wurde als TV-Soap-Plattform 2015 eingeführt und unterdessen wurden zahlreiche einzelne Episoden zu den verschiedensten Themen und Produktfeldern inszeniert.

Lidl Schweiz wurde zum zweiten Mal in Folge zum «Retailer of he Year» gewählt. Der erneute Medaillensegen wurde von der Agentur mit einem witzigen Ratespiel umgesetzt.

