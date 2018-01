Bühler & Bühler: Labor für Digital- und Kreativbranche eröffnet

Mit dem «b&b lab» eröffnet Bühler & Bühler im Zürcher Steinfelsareal am Montag ein Labor für die Digital- und Kreativbranche. Die Agentur für Kommunikation, Content und Design will damit gemeinsam mit hochqualifizierten Leuten neue Ideen und Konzepte entwickeln und über den Tellerrand denken, schreibt sie in einer Mitteilung.



«Profitieren davon sollen alle», wird Raphael Bühler, Managing Partner der Agentur, zitiert. Die Kunden und auch andere Firmen könnten das Lab für Workshops und Retreats nutzen. Vordenker in UX-, Motion- und Content-Design, Grafik, Illustration oder Software-Entwicklung würden in einer Eventserie ihr Wissen weitergeben. Zudem will die Agentur über die Zusammenarbeit mit Spezialisten die Kompetenzen und das Angebote weiter ausbauen.



Die ehemalige Steinfels-Seifenfabrik sei als «Bijou zwischen Geschichte und Zukunft» wie geschaffen dafür, schreibt die Agentur weiter. Die Räumlichkeiten bieten Platz für die wachsende Agentur, Co-Working-Desks, eine umfangreiche Workshop-Infrastruktur sowie für Events mit persönlichem Charakter. (pd/wid)