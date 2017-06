Aufgabe war es, wie schon bei der vorhergehenden Bildwelt (persoenlich.com berichtete), den Geschäftsbereich «Wärmelösungen und Mobilität» zu bewerben. Die Nordwand ist bekannt für andere Betrachtungsweisen, so wollte die Agentur nicht einfach einen langweiligen Holzofen drinnen im warmen Wohnzimmer zeigen. Bewusst sollte die Region im Vordergrund stehen, um so auch die Verbundenheit der Menschen rund um den Säntis zu zeigen, heisst es in einer Mitteilung.

Entstanden ist dabei ein Bild am bekannten Seealpsee in Appenzell, eines mit winterlicher Stimmung im Zelt in der Bernhalden und ein gemütliches Winterchalet in der Schwägalp mit Sicht auf das Säntis-Massiv. Ebenfalls in der Schwägalp wurde ein Bild mit bewegten Lichtern aufgenommen, um so die Mobilität zu symbolisieren.

«Rund um den Säntis versorgen wir die Region mit nachhaltigen Wärmelösungen. Diese Verbundenheit zeigt bereits unser Firmenname und soll durch die neue Bildwelt noch stärker zum Ausdruck gebracht werden», wird Mirjam Vetterli, Marketing-Koordinatorin Säntis Energie, in der Mitteilung zitiert.

Verantwortlich bei Säntis Energie AG: Fabian Ruoss (Marketingleiter), Mirjam Vetterli (Marketing Koordinatorin), Marc Zysset (Geschäftsführer); bei Nordwand AG: Silvan Widmer (Inhaber & Creative Director); Bildbearbeitung: Kilian Neddermeyer, Hamburg. (pd/cbe)