Alpha 245: Lautstarkes Alarm-Plakat überrascht Passanten

In der dunklen Jahreszeit steigt auch wieder die Einbruchsrate markant an. Anliker Alarm nutzt die Gelegenheit, die eigenen Sicherheitsprodukte zu bewerben. Der Aussenwerbevermarkter Clear Channel und die Agentur Alpha 245 haben für das Unternehmen «ein lautstarkes Alarm-Plakat» ausgearbeitet, wie Anliker in einer Mitteilung schreibt.

Dafür wurde an bester Passantenlage ein Leuchtplakat mit Sirene und Bewegungsmelder montiert. Dieses warnte nicht nur visuell, sondern schlug auch Alarm im höheren, zweistelligen Dezibel-Bereich, sobald sich ein Passant der Plakatstelle näherte. Während der Rush-Hour sorgte das Alarm-Plakat für erstaunte, verblüffte und konsternierte Gesichter. (pd/wid)