Made Identity: Leere Teller für volle Restaurants

Allein im Kreis 4 in Zürich gibt es über 80 italienische Restaurants. Wer da überzeugen will, sollte nicht nur gut kochen, sondern auch auffallen. Im Auftrag von Spiga Ristorante – einem Unternehmen der SV Group – erarbeitete Made Identity eine Positionierung, die neue Zielgruppen und Potenziale erschliesst. Diese neue Haltung findet ihren ersten Ausdruck in einer Kampagne für das Spiga Ristorante an der Zürcher Löwenstrasse, wie es in einer Mitteilung heisst.

«So sieht gute Pasta aus», präsentiert Spiga ihren Gästen – und doch wird nur gezeigt, was von einem richtig leckeren Essen übrig bleibt. Das Sujet weckt den «Gwunder» und lädt ein, seinen eigenen italienischen Lieblingsklassiker zu entdecken. Über Plakatstellen, Flyeraktionen und Geo-Targeting in der Online Werbung werden die Sujets im engen Umkreis des Restaurants geschaltet. Zusätzliche Anreize schaffen attraktive Aktionen und ein Fotowettbewerb.



Verantwortlich bei der SV Group: Isabel Gherbal (Marketing Communications Director), Florian Dübendorfer (Operations Director Restaurant), Dana Staffiero Donzé (Marketing Consultant); bei Made Identity AG: Adrian Glatthorn (Creative Direction), Dieter Hofmann (Konzept/Text), Catherine Schubiger (Design), Christoph Elhardt (Beratung); Fotografie: Jonas Kuhn; Mediaplanung: Adisfaction. (pd/cbe)