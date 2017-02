Agenturfusion: Leuenberger und Integral tun sich zusammen

Die Werbeagentur Integral MC, Marketing Communication und die Leuenberger Werbeagentur sind seit über 30 Jahren in der Region Biel verwurzelt und bündeln per 1. Januar 2017 ihre Kompetenzen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die neue Agentur, deren Form und Name demnächst bekanntgegeben werde, wird an der Mühlebrücke 2 in Biel, dem bisherigen Sitz der Agentur Integral, tätig sein.

Die Agenturleiter Daniel Leuenberger (Leuenberger GmbH) und Peter Brechbühler (Integral MC/AG) schaffen mit ihren 13 Mitarbeitenden der Bereiche Beratung, Konzept, Grafik, Text, Media und Produktion ein «neues Kompetenzzentrum», wie die beiden schreiben. Das künftige Unternehmen basiere auf ihrer langjährigen Erfahrung und bilde gleichzeitig die Grundlage für eine neue Generation junger und innovativer Gestalter/-innen und Kommunikationsfachleute. (pd/wid)