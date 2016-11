Wirz: «Liebe Mobiliar, ich wollte wissen, wie ich beim Tanzen aussehe»

Anfang November wurde die digitale Kampagne der Mobiliar lanciert, die sich vor allen Dingen an Jugendliche und junge Erwachsene richtet. Die von Wirz entwickelte und realisierte Kampagne bedient sich der weithin bekannten Mechanik der Dachkampagne, bringt diese aber näher an die Lebenswirklichkeit der jungen Zielgruppe – sowohl thematisch als auch medial.

Im Mittelpunkt der Kampagne stehen sechs «Liebe Mobiliar…»-Spots, die als Instream Ads auf YouTube und als InRead Video Ads geschaltet werden, schreibt Wirz in einer Mitteilung. Sie sollen den Jugendlichen das Markenversprechen der Mobiliar («Wir helfen rasch und unkompliziert.») näher bringen. Im Gegensatz zu den Spots der Dachkampagne kommen die kurzen Fail-Videos deutlich jünger und authentischer daher – natürlich eingeleitet mit den Worten «Liebe Mobiliar…».

Die zweite Säule der Kampagne sind die sogenannten Help-Videos: Eine Serie von YouTube-Clips, in denen kurz und knapp die wichtigsten Fragen rund um das Thema Versicherung beantwortet werden. In einer Art und Weise, wie es sich die Jugendlichen aus ihrem täglichen Medienkonsum gewohnt sind: kurz, schnell und witzig. Oder eben auch hier: rasch und unkompliziert.

Und als dritte Säule – und für alle, die nicht nur gern über andere, sondern auch mal über sich selbst lachen –, gibt es auf der Jugend-Seite der Mobiliar einen Fail-Generator. Damit kann sich jeder selbst in ein Fail-Video einbauen und dieses dann über soziale Netzwerke mit seinen Freunden und der Welt teilen. Mit wenigen Klicks kann der Nutzer sein Gesicht in ein eigens dafür produziertes Tanzvideo schneiden, eine Menge kaputt machen und so zum Star seines eigenen Fail-Videos werden.



Flankiert und gestützt werden diese drei Säulen mit Display-Bannern und Social Media Ads, die zusätzlich auf die Konditionen und Zusatz-Vergünstigungen für Junge bis 26 aufmerksam machen. Auch sie kommen – angelehnt an die Kommunikation der Dachmarke – im gewohnten Stil der Mobiliar daher: als Schadenskizzen.

