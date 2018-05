Cannes Lions 2018: Livio Dainese sitzt in der Fachjury

Das Cannes Lions International Festival of Creativity beruft für die 65. Ausgabe einen Schweizer Juror in die Fachjury der Kategorie Print & Publishing. Dem jüngst zum «Werber des Jahres» gekürte Co-CEO und Kreativchef von Wirz BBDO, Livio Dainese, diese Aufgabe zuteil, schreibt die offizielle Cannes Lions Repräsentantin Weischer.Media in einer Mitteilung.

Im vergangenen Jahr war, als Novum in der über 60- jährigen Geschichte des Cannes Lions International Festival of Creativity, erstmals kein Schweizer in der Award Jury vertreten (persoenlich.com berichtete).









Weischer.Media veranstaltet in Cannes am 20. Juni 2018 von 12 bis 15 Uhr eigens für die Schweizer Kreativszene einen exklusiven Halbzeit-Strand-Lunch am Vegaluna Plage. Interessierte können sich hier anmelden. (pd/wid)