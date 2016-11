Multiplikator: Logistik ist… einmal anders auftreten

Seit 2011 engagiert sich die Initiative Logistikcluster Region Basel in Politik, Wirtschaft und der Bevölkerung für das Image und die Akzeptanz der Logistikbranche. Neben Life Science ist die Logistik einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Region, heisst es in einer Mitteilung.

Um die Bekanntheit des Branchenverbandes zu stärken und auszubauen, entwickelte The Rainmaker Corporation Schweiz zusammen mit dem Auftraggeber eine neue Kommunikationsplattform. Auf dieser Basis konzipierte Multiplikator eine eigenständige Kampagne, welche die Bedeutung für Wirtschaft und Konsumenten aufzeigt – ohne typische Bilder wie Flugzeuge, Schiffe und Lastwagen. Die ersten drei Sujets sind ab November zu sehen und begleiten den Logistikcluster Region Basel bei seinen Aktivitäten im 2016/17.

Verantwortlich beim Logistikcluster Region Basel: Aurelia Vögeli (Kampagnenleiterin), Martin Dätwyler (Stv. Direktor); bei The Rainmaker Corporation Schweiz GmbH und Multiplikator AG: Daniel Seiler (Strategie/Beratung), Frank Bernhardt (Konzept/Art Direction), Ueli Bleuler (Konzept/Text) und Cédric Delay (Grafik). (pd)