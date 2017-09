Der Sonntag beginnt schon am Samstag. Unter diesem Motto haben die AZ Medien per März 2017 die «Schweiz am Wochenende» lanciert (persoenlich.com berichtete). Die erste Wochenendzeitung der Schweiz ist das Nachfolgeprodukt der bisherigen «Schweiz am Sonntag» und erscheint künftig als Zeitung für zwei Tage bereits am Samstag. Die Aarauer Agentur Renzen Communications hat im Rahmen der Launch-Kampagne zwei TV-/Kino-Spots sowie einen Radio-Spot realisiert, die gemäss Mitteilung das Thema «Mehr Zeit» dramatisieren. Passend zum Anspruch der Zeitung gelte hierbei: mehr Zeit für die grossen Zusammenhänge – internationale und nationale Berichterstattung –, mehr Zeit für Lokales.

Die Spots werden ab Oktober 2017 auf den verlagseigenen Kanälen (Tele M1, Radio Argovia) sowie in den Basler Pathé Movie Theaters ausgestrahlt, wie es weiter heisst.

Verantwortlich bei AZ Medien: Zaira Noro (Leiterin Marketing); Dietrich Berg (Geschäftsführer Zeitungen); Tabea Riesen (Marketingmanagerin Nutzermarkt); bei Renzen Communications, Aarau: Hanno Lietz (CD/Text); Frédéric Renzen (Beratung); bei Level Two: Gregor Rott (Produktion). (pd/tim)