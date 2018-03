Jung von Matt/Limmat: Lovelys neue grüne Schweizer Wiese

Evolution statt Revolution: Mit dieser Strategie lanciert Swissmilk ihre neue Kampagne unter dem bekannten, aber neu interpretierten Claim «echt stark». Die Imagekampagne umfasst TV-Spots, OOH-Plakate, Microsite und vielfältige digitale Umsetzungen. Die Werbekuh Lovely ist und bleibt das Gesicht von Swissmilk, der Organisation der Schweizer Milchproduzenten.

«Alle unsere Werbewirkungskontrollen zeigen, dass sich Lovely in der Schweizer Bevölkerung nach wie vor grösster Beliebtheit und Bekanntheit erfreut», sagt Swissmilk-Marketingleiter Stefan Arnold gegenüber persoenlich.com. «Die Zahlen unserer Markenbotschafterin überzeugen: 87 Prozent Sympathie, 84 Prozent Akzeptanz, 73 Prozent Recognition. Mit dem Weiterführen von Lovely können wir ihre Bekanntheit nutzen, um auch in Zukunft kosteneffizient unsere neuen Botschaften zu kommunizieren», so Arnold weiter.

Lovely tritt in der neuen Kampagne natürlicher und somit authentischer auf als in den letzten Jahren. Statt Extremsportlerin darf sie ab sofort wieder das machen, was sie am besten kann: eine Schweizer Kuh sein. Sie soll Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten zeigen, wie sich Schweizer Milch von ausländischer unterscheidet und warum auf Schweizer Herkunft geachtet werden sollte, wie es in einer Agenturmitteilung heisst.

«Die Mehrwerte von Schweizer Milch und Milchprodukten werden in der neuen Kampagne zu entscheidenden Differenzierungsfaktoren – vor allem das Tierwohl und die Nachhaltigkeit. Dies sind für Schweizer Konsumenten gemäss Befragungen die beiden wichtigsten Argumente, weswegen zu Schweizer Landwirtschaftsprodukten gegriffen wird», ergänzt Arnold. «Was gibt es Passenderes, als wenn eine 100 Prozent natürliche, echte Schweizer Kuh jeweils in ihrem gewohnten Umfeld – einer schönen Schweizer Landschaft, in der sie sich sichtlich wohlfühlt – zu sehen ist?»

Jung von Matt/Limmat hat eine neue visuelle Klammer geschaffen. Lovely hat erneut eine «Bühne»: Anstatt auf schlichtem Weiss, befindet sie sich jetzt wieder dort, wo eine zufriedene Kuh eigentlich hingehört – auf grüne Schweizer Weiden mit bestem Grasfutter. Diese visuelle Klammer wird für die unterschiedlichen Werbemittel immer gleich aufgebaut und bietet den passenden Raum, um Geschichten zu erzählen.

So können die zu kommunizierenden Fakten zum Thema Mehrwerte der Schweizer Herkunft wie Tierwohl und Nachhaltigkeit in jedes Format interessant verpackt werden. Ganz besonders gilt das für die digitale Ausführung der neuen Markenbühne. Auf der Microsite echtstark.swissmilk.ch kann der Besucher den Alltag von Lovely auf ihrer saftigen Schweizer Wiese hautnah selbst miterleben – aber nur, wenn er sie auf ihrer grossen Weide findet.

Die Swissmilk-Kampagnen kamen seit 2006 aus dem Stall von Ruf Lanz. Jedes grössere Unternehmen überprüfe von Zeit zu Zeit die Zusammenarbeit mit ihren Geschäftspartnern. «Im Zuge der Überarbeitung der Strategie von Swissmilk war dies der richtige Moment, um eine Standortbestimmung für unsere nationale Kommunikation durchzuführen und kreative Möglichkeiten in alle Richtungen auszuloten», sagt Arnold auf Anfrage. Dies sei in Form einer Konkurrenzpräsentation mit verschiedenen Kreativagenturen geschehen. Arnold: «Jung von Matt hat uns strategisch wie auch inhaltlich mit ihrem Konzept sehr überzeugt.» Ruf Lanz verzichtete auf die Teilnahme an der Konkurrenzpräsentation.





