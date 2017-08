Fantoche: «Loving Vincent» eröffnet das Festival

Die britisch-polnische Koproduktion «Loving Vincent» von Dorota Kobiela und Hugh Welchman eröffnet am 5. September das Internationale Festival für Animationsfilm Fantoche in Baden. 125 Profis aus Polen und Griechenland malten von Hand ein Gesamtkunstwerk über Vincent van Gogh mit mehr als 65’000 Bildern, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ein weiteres Highlight für die Fangemeinde ist «Zombillenium» aus Frankreich. Arthur de Pins erster Langfilm basiert auf den gleichnamigen Comics und ist eine rasant-lustige Geschichte mit atypischen Helden. Independent-Animationsspielfilme aus China sind selten – der Noir-Gangster-Thriller «Have a Nice Day» zum Thema Korruption ist bereits der zweite des Regisseurs Liu Jian.

Das Festival zeigt 17 Langfilmpremieren mit vier Making-of-Präsentationen der Filmemacher. Hier geht es zur Übersicht.

Der Industry Day wird zum dritten Mal in Folge durchgeführt. Dieses Jahr steht der Fantoche-Branchen-Tag unter dem Titel «Exchange». In verschiedenen Gefässen erhalten wichtige Player der Animationsfilmbranche die Möglichkeit, Zusammenarbeiten zu initiieren. Es werden dazu drei verschiedene Formate sowie ein Apéro und einen Abendanlass angeboten. Der Industry Day findet am 8. September statt. Hier gibt es mehr Infos.

Fantoche gehört zu den weltweit herausragenden Festivals für Animationsfilm und ist in der Schweiz das grösste und bedeutendste Kulturereignis, das sich ausschliesslich der Animation in all ihren inhaltlichen und technischen Facetten widmet. (pd/cbe)