Farner: «Made Visible» gewinnt FIA Innovation Award

Die Federation Internationale de l’Automobile (FIA) vergibt ihren FIA Innovation Award in der Kategorie Road Safety an die Kampagne «Made Visible» von Farner für den Touring-Club Schweiz (TCS), wie die Agentur mitteilt. Die Auszeichnung für Europas beste Verkehrspräventionskampagne gehe damit erstmals in die Schweiz.

Mit «Made Visible» hätten Farner und TCS eine selbstbewusste Lifestyle-Kampagne für bessere Sichtbarkeit im Strassenverkehr konzipiert und umgesetzt. Die Kampagne wurde im Herbst 2016 mit öffentlichen Model-Castings in den grössten Schweizer Städten lanciert. Sie hat seither durch Kooperationen mit Influencern, Partnerschaften mit diversen Mode- und Lifestyle-Brands sowie dem viralen Videoclip mit «Otto», der Skateboard fahrenden Bulldogge, bereits diverse Akzente gesetzt.

Helmut Gierer, TCS-Kampagnenleiter, hat den Award in Madrid entgegengenommen.

Verantwortlich beim TCS: Helmut Gierer, Barbara Sutter, Susanne Zotter; verantwortlich bei Farner: Irena Grunder, Philipp Skrabal, Michel Grunder, Daniel Jörg. (pd/maw)