Studio Roth&Maerchy: Mann über Bord und Frauen am Ruder

Nach zehn erfolgreichen Jahren könnte man sich eigentlich feiern, aber das Studio Roth&Maerchy hat Besseres zu tun: Eine Lücke schliessen, die eigentlich gar nicht entsteht, heisst es in einer Mitteilung.

Martin Roths zweites Standbein wird sich zum ersten entwickeln. Sein Engagement als Geschäftsführer des Kulturhauses Kosmos an der Europaallee/Langstrasse (Eröffnung September 2017) bedingt einen Führungswechsel, dem Roth&Maerchy mit grosser Freude auf allen Seiten entgegensieht. Befördert man mit Tatjana Egorow und Eleonora Nodari doch zwei langjährige Mitarbeiterinnen und Kommunikationsspezialistinnen in die Leitung der Agentur. An der Seite von Monica Märchy werden sie das Studio auf neuen und bewährten Wegen weiterentwickeln. Im Fokus bleiben ein medienübergreifendes Kommunikationsdesign für ausgewählte Projekte, Unternehmen und Institutionen aus Kultur, Gastronomie, Hotellerie und Medien, bleiben die Entwicklung von Marken, Kampagnen und Events.

Martin Roths strategische und konzeptionelle Kompetenzen werden dabei Roth&Maerchy und seinen Kunden als Unterstützung erhalten bleiben. (pd/cbe)