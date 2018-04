Future Connection: Maria Brandi ist neue Kreativdirektorin

Wenn es darum geht, strategische und kreative Lösungen zu vereinen, sei Maria Brandi eine Virtuosin, schreibt Future Connection in einer Mitteilung. Sie hat in den letzten 20 Jahren viele verschieden Hüte getragen: Als Grafikerin und später als Art Director in mehreren Agenturen – auch in ihrer eigenen – hat sie ihr Handwerk von der Pike auf gelernt. Nun wird sie neue Kreativedirektorin bei der Zürcher Kommunikationsagentur.



Nach einer Marketing-Weiterbildung war Maria Brandi als Creative Director und Leiterin Onlinemarketing bei Newimpact tätig, wo sie unter anderem Atupri, Swiss Bankers, die Swisscom und das Zentrum Paul Klee betreute. Auf Unternehmensseite verantwortete die gelernte Typografin das Digitalmarketing von Mobility Carsharing. Und bei der Firma Infel konnte sie ihr Analyse-Talent als Senior Digital Strategist mit Fokus Content-Strategie entfalten.



Mit ihrer Arbeit hat die 43-jährige Italienerin immer wieder für Aufsehen gesorgt. In ihrer bisherigen Karriere konnte sie unter anderem sechs «Best of Swiss Web»-Gütesiegel und drei Masternominierungen mit Newimpact einheimsen. (pd/maw)