Four: Mehr als ein Kaffee und Guetsli

Viseca unterstützt die Schweizer Partnerbanken mit einer Akquisitions-Werbekampagne (On-/Offline), die sich an über 60 Partnerbanken richtet. Konzipiert und umgesetzt hat diese, wie bereits im letzten Jahr, die Zürcher Werbeagentur Four. Im Zentrum der Kampagne stehen laut der Agentur die Mehrwerte der Kreditkarten. Durch die Schaffung eines humorvollen Keyvisuals und der Headline «Mehr als Sie erwarten.» werde Awareness geschaffen, heisst es in einer Mitteilung.

Der Massnahmenkatalog der vertriebsorientierten Kampagne besteht aus POS-Aktivitäten wie Plakaten, Stellern, Wobblern, Dispensern und Flyern. Zudem wurden Online-Umsetzungen wie Banner und eine Webseite, sowie ein Direct-Mailing erarbeitet. Sämtliche Massnahmen können aufgrund eines Cobranding-Konzeptes an die individuellen Bedürfnisse der teilnehmenden Partnerbanken angepasst werden.

Mit Hilfe der Werbemittel werden die Laufkundschaft der Bankfilialen sowie Bankkunden mit einem Privat-/Sparkonto ohne Kreditkarte auf die wichtigsten Vorzüge einer Kreditkarte hingewiesen. Bei Abgabe eines Kreditkartenantrages erhalten die potentiellen Kunden ein Incentive (Laybag/Drybag) vom Kundenberater überreicht.

Verantwortlich bei bei Viseca Card Services SA: Michel Consiglio, Head Campaign Management; Melanie Wipf, Campaign Manager; Christine Rochat, Business Development Manager; Manuela Martorelli, Head Account Development Management; verantwortlich bei Four: Christian Hansen, Strategie/Beratung; Dominic Rossier, Beratungsgruppenleitung; Claudio Hagmann, Beratung; Björn Brinkmann, CD Text/Konzept; Philipp Sträuli, CD Art; Komm Produktions AG, Produktion; rosenberger photography, Fotografie; Chili Solutions GmbH, Webseite (pd/wid)