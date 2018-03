Die über 100 fest angestellten Profis fürs Übersetzen, Lektorieren, Korrigieren und Texten bei Diction sind gemäss einer Mitteilung der Agentur am Flughafen «wachsam, präzise und etwas pingelig». Rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr. Da werde kein Auge zugedrückt. Niemals. So auch nicht in der neuen On- und Offlinekampagne, die von der Agentur am Flughafen in Altenrhein umgesetzt wurde. Die Inserate und Webbanner kommen ab sofort zum Einsatz.





Verantwortlich bei Diction: Patrick Fassbender (CEO), Elisabeth Rettelbach (Marketingmanagerin); verantwortlich bei der Agentur am Flughafen: René Eugstair (Creative Direction), Dominique Rutishauser (Art Direction), Katie Eugster (Interactive Media Design), Patrick Lindner (Text), Miriam Egli (Beratung), Julia Lüchinger (Media). (pd/maw)