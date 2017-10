TGV Lyria ist der Marktführer im Bereich Personenbeförderung zwischen der Schweiz und Frankreich. Nahezu 5 Millionen Reisende nutzen die Verbindung pro Jahr. TGV Lyria hat dem Netzwerk FCB (FCB Zürich für die Schweiz und Change für Frankreich) seine neue Kommunikationsstrategie anvertraut. Dazu zählen laut einer Mitteilung von FCB Zürich die Neuausrichtung der Marke, die Bekanntmachung des neuen Angebots und die Lancierung einer Werbekampagne in der Schweiz und in Frankreich.

TGV Lyria will einen neuen Reisestandard in Europa setzen. Das renommierte französisch-schweizerische Transportunternehmen will ein optimales Reiseerlebnis bieten und bringe dies in seinem neuen Claim «Reisen ohne Kompromisse» zum Ausdruck, heisst es in der Mitteilung.

Ziel der zweistufigen Kampagne ist es, zunächst das Interesse der Öffentlichkeit für Bahnreisen mit TGV Lyria als Alternative zu Flugreisen zu wecken. Anschliessend erläutert die Kampagne im Einzelnen, wie die unterschiedlichen Erwartungen der Reisenden mit dem neuen Angebot erfüllt werden.

Zudem wird die Lancierung seines neuen Angebots gefördert, welches neu drei Wagenklassen statt nur zwei umfasst. Werbeträger in der Schweiz sind POS, E-Board, RailPoster, digitale Werbebanner und Captures Media.

Verantwortlich bei TGV Lyria: Andreas Bergmann (CEO), Maël Decroix (Stellvertretender CEO), (Pascale Bougréau) Kommunikationsleiterin; verantwortlich bei Change: Christophe Perruchas (Chief Creative Director), Maximilien Guibert, Arnaud Vidal (Art Direction), Domitille Richard (Client Service Director), Johanne Ferry (Senior Account Director); verantwortlich bei FCB Zürich: Cornelia Harder (CEO), Dominik Brülisauer (Text), Véronique Foster (Client Service Director); Herstellung 3-D-Animationen: Carioca. (pd/eh)