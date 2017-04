Die Big Bang Menus sind ein Highlight auf der Speisekarte von McDonald’s. Denn: Alle fünf Menu-Variationen machen für jeweils nur 8.90 Franken satt. Dies schreibt die Agentur TBWA\Zürich in einer Mitteilung. Daher seien sie besonders bei Schülern und Studenten beliebt, weil deren psychologische Schmerzgrenze für ein Mittagessen bei rund 10 Franken liege, heisst es weiter. Für die Agentur war klar, dass so ein Angebot zu einer ganz neuen monetären Wahrnehmung führt. Unter dem Motto «8.90 waren noch nie so gross» hat sie passend dazu einen TVC, vier Online-Kurzspots, Plakate und weitere Online Werbemittel für die junge Zielgruppe realisiert. Die Kampagne ist noch bis mindestens Ende April On Air.

