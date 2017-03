Renzen Communications: Mehr Zeit für Meinung, Zusammenhang und Entscheide

Der Sonntag beginnt schon am Samstag. Unter diesem Motto haben die AZ Medien per März 2017 die «Schweiz am Wochenende» lanciert (persoenlich.com berichtete). Die Zeitung ist das Nachfolgeprodukt der bisherigen «Schweiz am Sonntag» und erscheint künftig als Zeitung für zwei Tage bereits am Samstag.

Die Aarauer Agentur Renzen Communications hat zum Launch eine Info-Kampagne umgesetzt, die den Fokus in dieser ersten Phase auf den Faktor «Mehr Zeit haben – nämlich zwei Tage statt einen Tag» legt. Mit plakativen, typografisch umgesetzten Botschaften wie «Mehr Zeit für eine eigene Meinung» werde der Key-Benefit der neuen Wochenendzeitung vor Augen geführt, heisst es in der Mitteilung der Agentur.

Die Botschaft endet jeweils auf einem «Landing-Word», welches neben dem Packshot der Zeitung eine inhaltlich-journalistische Komponente (Zusammenhang, Meinung, Entscheidung) aufgreift. Dabei wird – passend zum Thema zwei Tage – dual mit den Corporate-Farben der AZ Medien (Blau / Weiss) gespielt.

Umgesetzt wurden Plakate F12 und F200, ePanels sowie Inserate und Webbanner in verschiedenen Formaten. Spots für Radio und TV folgen in einem nächsten Schritt. Nach der Info-Phase zum Produktlaunch ist ausserdem eine Imagekampagne geplant.

Verantwortlich bei AZ Medien: Zaira Noro (Leiterin Marketing); Dietrich Berg (Geschäftsführer Zeitungen); Patrik Müller (Chefredaktor Schweiz am Wochenende und az Nordwestschweiz) Verantwortlich bei RENZEN Communications, Aarau: Leo Gesess (CD/Art); Hanno Lietz (CD/Text); Ralf Kostgeld (Geschäftsführer Kreation); Frédéric Renzen, Dieter Zobrist (Beratung)(pd/wid)