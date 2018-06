Feinheit: Mehrere neue Mitarbeiter und ein Umzug

Seit dem 11. Juni 2018 ist Feinheit neu an der Fabrikstrasse 54 im Zürcher Kreis 5 aufzufinden. Mit dem Umzug vollziehe man den nächsten logischen Schritt, nachdem sich die Agentur im letzten Herbst eine Auffrischung ihres Aufritts verpasst hatte, heisst es in einer Mitteilung.

Der Grund für den Umzug: Feinheit benötigt mehr Platz. Zum einen sei die Schwesterfirma Blindflug Studios um drei Personen gewachsen. Zum anderen habe Feinheit den Bereich Online-Marketing, Campaigning und IT-Projekt im letzten Jahr um vier Beraterinnen und Berater ergänzt. Zudem stünden einzelne Aufstockungen der bestehenden Pensen an, wie Moritz Friess, Partner von Feinheit, erklärt.

Die neuen Räumlichkeiten bieten mehr als nur genug Platz. Im Erdgeschoss können Anlässe mit bis zu 50 Personen abgehalten werden, wie zum Beispiel Keynote Speeches oder Podiumsdiskussionen, schreibt die Agentur. Feinheit selber wird das erste Stockwerk beziehen und Blindflug Studios, mit der bereits am Helvetiaplatz die Räumlichkeiten geteilt wurden, einen Teil des zweiten Stockwerks. Die restlichen freien Büros sollen untervermietet werden,

Am nächsten Geburtstag, dem 31. August 2018, will die Agentur die Veränderungen an einem Tag der offenen Tür mit anschliessendem Fest bis in die Nacht hinein gebührend feiern. (pd/wid)