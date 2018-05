Ruf Lanz: Mehrstufigen Pitch um Swiss Life gewonnen

Swiss Life sei die Nr. 1 für umfassende Vorsorge- und Finanzlösungen in der Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst. Über 1,3 Millionen Menschen würden Swiss Life vertrauen und so selbstbestimmt für ihr immer längeres Leben vorsorgen. Zudem sei Swiss Life Asset Managers ein namhafter, ambitionierter und verlässlicher europäischer Vermögensverwalter und ein führender institutioneller Immobilien-Asset-Manager in Europa.

Nach einem mehrstufigen Pitch hat sich Swiss Life für Ruf Lanz als neue Leadagentur entschieden. Ruf Lanz überzeugte gemäss den Auftraggebern durch «überraschende und prägnante Ideen zur Kommunikation des Unternehmenszwecks: die Menschen zu unterstützen, ein selbstbestimmtes Leben führen zu können». (pd/cbe)