FCB Zürich: Meisterschafts-Trikot in Klubfarben gestaltet

Die Farben blau und gelb sind untrennbar mit dem Hockey Club Davos verbunden. Da sind sich alle einig, schreibt die Agentur FCB Zürich in einer Mitteilung. Umso überraschender sei es, dass der HCD seit über 20 Jahren in gelbweissen oder gar in blauweissen Trikots spielt.

Grund dafür sind die weissen Sponsorenflächen, welche die zweite Klubfarbe in den Hintergrund gedrängt haben. In enger Zusammenarbeit mit dem HC Davos und seinen Sponsoren hat die Kommunikationsagentur die neuen Meisterschaftstrikots zum ersten Mal in diesem Jahrtausend komplett in blau und gelb gestaltet. Damit und mit dem alten Davos-Schriftzug erinnern die neuen Heimtrikots an die beliebtesten HCD-Shirts der Vergangenheit. Liebevolle Details betonen zusätzlich die Herkunft. Laut der Meldung wird der filigrane Kragen wie früher geschnürt und in der Kragenspitze thront das Davoser-Wappen. Das HCD-Logo selbst ist auf den Ärmeln angebracht.

Im Gegensatz zum blauen Heimshirt verfügt das gelbe Auswärtsshirt über einen modernen Kragen und ein grosses HCD-Logo auf der Vorderseite. Die Ärmel sind mit zwei Steinböcke und der Jahreszahl der aktuellen Saison versehen. Die auffälligste Neuerung ist aber mit Sicherheit auch hier, dass die Sponsorenflächen erstmals in der zweiten Klubfarbe gestaltet wurden.

Bild: Still aus Video.

«Die Idee zum neuen Trikot entstand bei der Erstellung eines Films über den HCD, wo der Cutter irrtümlicherweise eine Spielszene mit zwei Kloten-Spielern eingesetzt hatte. Da wurde uns bewusst, wie sehr sich die Farben der beiden Trikots ähneln und dass der HCD in den letzten Jahren eigentlich immer in blauweiss gespielt hat», wird Kreativdirektor Andy Lusti zitiert.

Verantwortlich beim Hockey Club Davos: Marc Gianola (Leiter Marketing und Sponsoring); bei FCB Zürich: Andy Lusti (Creative Direction), Fabian Rietmann (Art Direction), Margrit Weber, Olivia Spinatsch (Beratung), Olivier Walther (Foto), Elgee We, Emanuel Büchler (Content Development Film). (pd/clm)