Gestalten: Meterlanger Truck fährt vor Schulen vor

Schneider Electric ist ein weltweit tätiger Spezialist für Energiemanagement und Automation. Zur Präsentation der «EcoStruxure»-Leistungspalette hat das Unternehmen zusammen mit der Zürcher Agentur Gestalten einen Truck realisiert, der «on the road» Kunden, Verbände und Schulen informiert und gleichzeitig die Produkte live erleben lässt - auch an der Branchenmesse ineltec in Basel.

Im Inneren des Trucks präsentiert sich «plakativ und verständlich der ganzheitliche Ansatz für das Vernetzen und Erstellen intelligenter Energiemanagement-Systeme von Schneider Electric – ganz im Sinne vom Internet der Dinge», wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Im Aussenbereich steht das Branding im Vordergrund.

Unterwegs ist der «fahrende Messestand» noch bis Ende Mai 2018. (pd/eh)