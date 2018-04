Leading Swiss Agencies: Michael Hählen neuer LSA-Präsident

Leading Swiss Agencies, der Verband der führenden Kommunikationsagenturen der Schweiz, hat einen neuen Präsidenten: An der 83. ordentlichen Mitgliederversammlung wurde Michael Hählen (In Flagranti Communication) zum Nachfolger von Roman Hirsbrunner (Jung von Matt/Limmat) gewählt. Hählen war bisher Vizepräsident. «Ich freue mich sehr auf die nächsten zwei Jahre», so Hählen direkt nach der Wahl zu persoenlich.com.

Zum neuen Vize gewählt wurde Beat Krebs (Publicis Media). Neu im Vorstand sind David Schärer (Rod) und Roman Geiser (Farner). Matthias Adolf (Equipe) und Edouard Gaultier (Gaultier Collette) traten zurück.

Die Mitgliederversammlung fand am frühen Dienstagabend im Restaurant Daizy in Zürich statt. (ma/cbe)