Sharoo bietet laut eigenen Angaben mittlerweile über 1600 Mietwagen zur Mitbenutzung an. Um das Angebot der Carsharing-Plattform klarer zu positionieren, hat Sir Mary «eine selbstbewusste Headline-Kampagne im Dein-...-Auto-Duktus entwickelt», wie sie Zürcher Agentur in einer Mitteilung schreibt. Diese soll die möglichen Verwendungsarten der Mietautos in den Vordergrund stellen.

Eigene Sujets für Uni oder HB

«Der Kunde kennt heute nicht nur eine Form, sich in der Stadt fortzubewegen. Er nutzt immer diejenige, die für ihn am besten passt. Darauf können wir sehr flexibel reagieren», lässt sich Carmen Spielmann, CEO von Sharoo in der Mitteilung zitieren. Es sei wichtig, «uns auf den Kern unseres Angebots zu besinnen: Wir bieten überall da Mietautos an, wo unsere Kunden sie brauchen». Entsprechend laute der neue Claim: «Mietautos, da wo du bist.»







Die auffallende Headline-Kampagne wurde durch eine neue Farbwelt aufgefrischt. Eingesetzt werden dreizehn Visuals als Plakate im Raum Zürich, mit passenden Headlines an neuralgischen Punkten, wie in der Umgebung von Möbelhäusern, im Bankenviertel oder an der Uni. So findet man vor einem Starbucks die Headline «Dein-günstiger-als-ein-Kaffee-in-Zürich-Auto» mit einem abgebildeten Smart und am Hauptbahnhof «Dein-Shoppingtrip-nach-Deutschland-Auto» mit einem Kleinbus.

Die Sitebar realtime bearbeiten

Die Plakat-Kampagne werde langfristig durch unterschiedliche digitale Massnahmen verlängert, «die alle programmatisch und in passendem Kontext eingekauft werden», scheibt Sir Mary.

Dazu sei eigens eine Sitebar entwickelt worden, die sich in real-time editieren lässt und so sofort auf Tagesaktualitäten Bezug nehmen kann. Der Headline-Duktus erlaubt dies auch auf Social Media. Für Schlagzeilen im redaktionellen Teil auf «20 Minuten» habe gleich in der ersten Woche ein kontextuelles Inserate-Sujet gesorgt, weil es Bezug nahm auf den historischen Meistersieg der Berner Young Boys.





Verantwortlich bei Sir Mary: Florian Beck, Pascal Baumann, Tobias Röben, Katrin Espelage, Constantin Camesasca, Luca Zurfluh, Nicolas Hostettler, Iva Bozovic, Fabian Habisreutinger, Vanessa Habisreutinger, Sofia Kaitala, Daniel Zuberbühler, 3D-Modelle: Florian Baumann; verantwortlich bei Sharoo: Carmen Spielmann (CEO), Christina Alessio (Head of Marketing & Communications), Oliver Leu (COO). (pd/eh)