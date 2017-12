Publicis: Migros lanciert schweizweite Dachkampagne

1941 legte Gottlieb Duttweiler den Grundstein zur Migros, indem er die damalige Aktiengesellschaft zu einer Genossenschaft umwandelte. Heute würden rund 2,2 Millionen Menschen einen Anteilschein besitzen und seien damit offiziell Eigentümer bzw. Besitzer der Migros, schreibt Publicis. Zudem könne man bei der Migros mitbestimmen auf Migipedia, bei A vs. B, bei den Urabstimmungen oder neu zu diversen Themen wie zur Verteilung des Gewinns vom Verkauf der 5-Rappen-Säckli auf migros.ch/Besitzer.

Identifikation stärken

In der neuen Dachkampagne wird der Genossenschaftsgedanke übergreifend auf eine moderne Art umgesetzt - mit Migros-Besitzern höchstpersönlich. «Die Kampagne portraitiert in der ersten Phase die multikulturelle Vielfalt der Migros-Besitzer und wird in einer zweiten Phase auf die verschiedensten Themen eingehen, die eben auch den Besitzern am Herzen liegen. Auf diese Weise soll die Identifikation der Kunden mit ihrer Migros gestärkt werden», schreibt Publicis in einer Mitteilung zuhanden der Fachmedien, die persoenlich.com exklusiv vorliegt.

Die Agentur und Migros hoffen, dass ihre Rechnung aufgegeht. Diese lautet: «Wenn einem der Laden gehört, dann kauft man auch dort ein».

«Wir stellen unsere Kunden nicht nur einfach ins Zentrum, sondern wir sagen mutig: Sie sind unsere Chefinnen und Chefs – und das merkt man. Ich bin überzeugt davon, dass wir so wieder mehr Nähe zu unseren Kunden herstellen und sie mit Stolz in ihrer Migros einkaufen werden – ein Identitätsanker, der uns von anderen Firmen abhebt», lässt sich Roman Reichelt, Leiter Direktion Marketing Kommunikation in der Mitteilung zitieren.