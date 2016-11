Wirz: Migros ruft zum gemeinsamen Spenden auf

«Feiern wir zusammen. Spenden wir zusammen» – unter diesem Motto steht die diesjährige Weihnachtskampagne der Migros, die am 18. November landesweit startet. Das Ziel ist klar: Auch diejenigen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, sollen das Fest geniessen können. Jeder achte Mensch in der Schweiz ist von Armut bedroht.

Mit der schweizweiten Spendenaktion knüpft der grösste Schweizer Detailhändler an die erfolgreiche Kampagne des letzten Jahres an. Dabei kamen Ende 2015 über den Verkauf der Schoggi-Herzen und alle anderen Kanäle insgesamt rund 6,12 Millionen Franken zusammen. Der Betrag wurde zu gleichen Teilen an die Organisationen HEKS, Caritas, Pro Juventute und die Winterhilfe Schweiz verteilt.

Dieses Jahr soll das gesammelte Geld zusätzlich zu den genannten Organisationen auch an die Pro Senectute gehen. Denn neben jungen bedürftigen Menschen gibt es auch viele ältere Menschen, die von Armut bedroht und auf Unterstützung angewiesen sind.

Um auf die Spendenaktion aufmerksam zu machen, setzt die Agentur Wirz ab der letzten Novemberwoche eine Kampagne um, in deren Zentrum die Geschichte eines Teddys steht, dessen Besitzerin zwischenzeitlich das Interesse an ihm verliert, weil der neue, blinkende Roboterhund so viel attraktiver scheint. Der Teddy steht stellvertretend für all jene, die in Vergessenheit geraten.

Schliesslich wird die Brücke zu den Filialen und den Angeboten der Migros geschlagen: Mit jedem Einkauf über 20 Franken sichert man sich in der Adventszeit Punkte für einen von drei süssen Stoffteddys, die bald zu Begleitern vieler Mädchen und Buben werden dürften. Webfilme, animierte Banner und verschiedene Social-Media-Aktionen begleiten diesen Teil der grossen Weihnachtskampagne.

«Wir wollten für die diesjährige Weihnachtskampagne das Thema Vergessen und Übersehen mit einer starken, berührenden Geschichte erzählen.», sagt Livio Dainese, Chief Creative Officer von Wirz. «Mit der Geschichte vom besten Freund, der für kurze Zeit vergessen wird, können wir charmant auf den Missstand hinweisen.»

«Die Migros hat eine jahrzehntelange Spendentradition. Wir sind stolz, diese auch in der Adventszeit 2016 mit vollem Elan fortsetzen zu können. Die Migros ist Teil der Schweiz. Das Wir-Gefühl ist Teil unserer DNA. So soll auch dieses Jahr niemand vergessen gehen, indem wir für all jene sammeln, denen es weniger gut geht», wird Désirée Strassmann, Leiterin Dachkampagnen beim Migros-Genossenschafts-Bund, in einer Mitteilung zitiert.

Die Kampagne läuft noch bis Ende des Jahres. Die Schoggi-Herzen für 5, 10 und 15 Franken sind ab sofort in allen Filialen erhältlich. Alle daraus resultierenden Einnahmen werden vollumfänglich gespendet – und von der Migros im Anschluss an die Aktion um eine Million Franken aufgestockt. Damit niemand vergessen geht.



