Die Werbekanzlei vermeldet einen Pitchgewinn aus Tibet. Nebst der Vermarktungsstrategie werde auch der Gesamtauftritt von Shangri-La neu gestaltet und für den internationalen Markt umgesetzt, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Die Inhaber des Bierproduzenten kämen aus der Schweiz und machten nun, wo das Bier in China erfolgreich etabliert wurde, die ersten Schritte im Heimatland. Erste Arbeiten werden in Kürze zu sehen sein. (pd/wid)