In den Preisen von Edelweiss-Langstreckenflügen ist unter anderem der kostenlose Transport der Sportausrüstung inklusive, wie es in einer Agenturmitteilung heisst. Um diesen Benefit zu dramatisieren, greife Thjnk Zürich zu einem typografischen Twist: In die Destinationsnamen wurden Sportobjekte wie ein Surfbrett, eine Tauchflasche, eine Golftasche oder Paddel eingearbeitet.

Edelweiss bewirbt die Range an Langstreckenflügen mit einer Range an Plakat- und Bannermotiven, welche ab dem 21. August im Einsatz sind.

Verantwortlich bei Edelweiss Air: Bernd Bauer (Chief Executive Officer), Alain Chisari (Chief Commercial Officer), Marco Brütsch (Head of Brand Management & Marketing Communications), Monika Blaser (Marketing Communications); bei Thjnk Zürich: Alexander Jaggy (GF Kreation), Andrea Bison (GF Beratung), Pablo Schencke (Creative Direction), Coco Hess (Art Direction), Isabelle Akermann (Planning Director), Angela Cristofari (Projektleitung), Volkan Dege (Digital Project Manager), Florian Schaar (Digital Creative Direction), Gianluca Coscarelli (Digital Art Direction); bei Media Schneider: Viola Riesen (Beratung Interactive). (pd/tim)