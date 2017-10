Feinheit: Mit drei Schlagwörtern ins zwölfte Jahr

Feinheit feiert den zwölften Geburtstag und gibt sich zu diesem Anlass ein neues Gesicht. Im laufenden Jahr sei bereits viel geschehen, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Im Januar wurde das Inhaberteam auf sechs Personen vergrössert und im Februar der Verwaltungsrat um drei externe Personen ergänzt.

Es sei wichtig, diese Veränderungen sowohl in der Firmenstruktur, wie auch im Aufritt abzubilden, heisst es weiter. Strategisch gehe die Agentur in den, für jede Disziplin dynamisch zusammengestellten, Projektteams vor. Horizontal sei die Bandbreite der Arbeiten für und mit dem Kunden. Diese reiche vom Entwickeln eines digitalen Produktes, über Planung, Konzipierung, Umsetzung und Auswertung von innovativen, crossmedialen Kampagnen, bis hin zu strategischen Beratungsmandaten. Mutig unterstützee man die Projekte von Kunden in allen Bereichen und setze sich für die Feinheiten ein, welche ein Projekt schliesslich ausserordentlich machten. (pd/wid)