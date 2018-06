Die Kampagne für die Vorzugsbutter geht weiter. Im letzten Sujet drückten sich die drei Weggli-Igeli noch die Nasen an einer scheinbar unüberwindbaren Butterglocke platt (persoenlich.com berichtete). Jetzt haben sie einen Plan ausgeheckt, wie sie vielleicht doch noch an die Butter kommen: mit vereinten Kräften und einem Buttermesser. Das neue Sujet ist aktuell schweizweit als Plakat zu sehen, wie die verantwortliche Agentur Leo Burnett Schweiz in einer Mitteilung schreibt.

Verantwortlich bei Floralp: Peter Ryser (Geschäftsführer BO Butter), Martin Rüst (Leiter Werbung & Key Account SMP), Xenia Hupp (Projektleiterin Werbung & Key Account SMP); verantwortlich bei Leo Burnett Schweiz: Christian Bircher (CD), Bastian Otter (Text), Dominik Zekar (Grafik), Axel Eckstein (ECD), Michela Iseli (Beratung), Margit Gassner, Lilou Studio (3D-Artwork). (pd/wid)