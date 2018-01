Fastr: Mit einem neuen Kunden ins neue Jahr

Das Landquart Fashion Outlet ist Teil der VIA Outlets, einem internationalen Joint Venture, das in acht europäischen Ländern neun Outletcenter mit über 800 Stores verantwortet. Nach einer Agenturevaluation entschied sich Via Outlets, die Betreuung der Gesamtkommunikation des Landquart Fashion Outlets ab 2018 fastr anzuvertrauen, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

«Die Empfehlungen zur strategischen Ausrichtung von Fastr haben uns überzeugt», wird Sophia Kemper, Senior Marketing Manager beim Landquart Fashion Outlet in der Mitteilung zitiert. Erste Arbeiten sind bereits in Planung und werden demnächst on- und offline zu sehen sein. (pd/wid)