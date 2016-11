Tamedia: Mit Fackel Orientierung schaffen

«Here we are» lautet die Headline der landesweiten Lancierungskampagne von Tamedia Advertising. Damit startet die Werbemarktorganisation von Tamedia als starke, zentrale Einheit mit einer hohen Reichweite und einem breiten Werbeportfolio selbstbewusst in die Zukunft, wie das Medienunternehmen in einer Mitteilung schreibt. Das Kampagnensujet der Fackel symbolisiere das Ziel von Tamedia, für ihre Kundinnen und Kunden Orientierung zu schaffen.

Die Sujets zeigen stimmungsvolle Bilder vom Genfersee über die Ballungszentren Bern und Zürich bis hin zu ländlicher Umgebung. Im Zentrum steht dabei stets eine Person, die stolz eine Fackel in die Höhe hält, den Blick in die Zukunft gerichtet. Die Bilder transportierten die Aufbruchsstimmung, mit der Tamedia Advertising neu zentral, sprach- und plattformübergreifend Kommunikationslösungen aus einer Hand anbiete.

Zum Vergrössern klicken.



Die Print-Anzeigen der Lancierungskampagne werden begleitet von Online-Bannern, die die vier Sujets im Bewegtbild zeigen. Die Kampagne wurde von Tamedia mit der Zürcher Agentur Made Identity erarbeitet, die auch für die Konzeption des neuen Markenauftritts von Tamedia verantwortlich zeichnete.

Verantwortlich bei Tamedia: Annina Flückiger, Chief Ad Marketing and Sales Support, und Selina Egger, Project Manager Ad Marketing; bei Made Identity: Georg Gadient (Text und Beratung), Christoph Elhardt (Projektmanagement), Adrian Glatthorn und Alexander Weis (Design); Fotografie: Yves Bachmann. (pd)