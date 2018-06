Cannes Lions 2018: Mit knalligen Farben zu silbernem Löwen

Cannes Lions 2018

Weitere Schweizer auf den Shortlists

In sieben Kategorien sind am Dienstag die Finalisten veröffentlicht worden. Erneut sind Schweizer dabei.

In sieben Kategorien sind am Dienstag die Finalisten veröffentlicht worden. Drei Schweizer Agenturen sind mit vier Kampagnen und mehreren Sujets darauf vertreten. Sie dürfen am Mittwochabend auf Löwen hoffen.

von Christian Beck