Brain2: Mit Leidenschaft für Garten und Design

Zum Jahresstart kommt die neue Kampagne für Eternit Garten und Design von Brain2. Im Mittelpunkt stehen die Kompetenzen «unvergänglich» und «handgemacht». Gezeigt werden moderne Kunden, die sich sichtbar mit Eternit identifizieren.

Die Kampagne wird mit der Präsenz an der Giardina 2017 in Zürich lanciert. Das Design des Messestandes passt zur 360-Grad-Kampagne und kann ab dem 15. März in der Halle 3 bestaunt werden.

Verantwortlich bei Eternit: Marco Pappi, Marcello Trabucco, Engin Cuskun; bei Brain2: Oliver Kindhauser. (pd/cbe)