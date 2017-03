«Cler» ist rätoromanisch und heisst «klar»: Wie am Donnerstag bekannt wurde, bekommt die Schweiz eine neue Bank: Aus der Bank Coop wird die Bank Cler, berichtete zum Beispiel blick.ch. Die landesweit tätige Bank mit 90-jähriger Tradition und Hauptsitz in Basel will die Weichen für die Zukunft stellen, indem sie sich grundlegend neu ausrichtet.

Neu wird bei dieser Gelegenheit auch die verantwortliche Werbeagentur. Heimat Zürich konnte sich im Dezember letzten Jahres gegen die Konkurrenz durchsetzen und arbeitet seither mit Hochdruck an der Lancierungskampagne, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Gregor Eicher, Leiter Marketing und Mitglied der Direktion Bank Coop, begründet die Agenturwahl in der Mitteilung wie folgt: «Wir haben uns für die Denke, den Mut zu einer eigenen Meinung und den Spirit von Heimat Zürich entschieden. Und damit auch für die selbstverständlich integrierte Arbeitsweise mit tiefem Markenverständnis.» (pd/eh)