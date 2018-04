Jung von Matt/Limmat: Mit Pluspunkten persönliche Wünsche erfüllen

Wurde in der ersten «Helsana+»-Kampagne noch aufgezeigt, wie einfach man Pluspunkte fürs Leben sammeln kann, so gehe es nun um die Vorteile, die durch die Nutzung von «Helsana+» entstehen, heisst es in einer Mitteilung von Jung von Matt/Limmat. Diesmal präsentiert Benni der Schweiz, wie er seine gesammelten Pluspunkte in bares Geld umwandelt und sich damit seine Wünsche erfüllt. Getreu der Idee von «Helsana+»: Für gesundheitsförderndes Verhalten und Treue zu Helsana Pluspunkte sammeln und dafür belohnt werden.

Bennis «individuelle Wünsche» sollen dabei einen Grossteil der beliebtesten Aktivitäten von Frau und Herrn Schweizer von Jung bis Alt widerspiegeln. Die von Jung von Matt/Limmat konzipierte Kampagne ist segmentspezifisch angelegt und wird digital programmatisch an die unterschiedlichen Zielgruppen ausgespielt.

Im Fokus stehen die TV-Spots: Im Anschluss an die beiden Pluspunkte-Sammel-Spots aus dem letzten Jahr zeigt Benni in Folgespots auf, wie einfach er sich mit den eingelösten Pluspunkten seine Wünsche erfülle.

Erneut als 360-Grad-Kampagne angedacht, begegne die Schweiz ab dem 30. April 2018 Benni überall: In Social-Media-Aktionen, am Point of Sale, unterschiedlichsten BTL-Massnahmen oder internen Aktionen.

Gekrönt werde die Kampagne im Juli von einer Ambient-Aktion, die für eine Woche durch mehrere Schweizer Städte toure.



Verantwortlich bei Helsana: Sabrina Molinari (Kampagnenmanagement), Tobias Adler, Roger Sommerhalder (Strategy & Concept), Roger Rübsam, Claudia Kurt, Jan Hagen Fahl, Christine Gross (Digital & Dialog), Claudia Zampoli, Franziska Lange, Elisabetta Garcia Rocha, Lukas Gschwind (Marketing Relations), Lara Brunner, Katja Birrer (Content & Design), Livio Raccuia, Franziska Rutishauser (Customer Insights); Verantwortlich bei Jung von Matt/Limmat: Wolfgang Bark (Creative Director), Linda Solanki, Ennio Cadau (Text) Cansu Sezer, Manuela Tappe, David Hanselmann, Christina Wellnhofer (Art Direction), David Johansson, Merlin Obrero (Grafik), Paolo Marioni (Strategie), Adrian Haut (Media Relations), Annika Hofmeester, Fiona Gottwald (Beratung), Fabrizio Rutishauser, Bettina Beyeler, Pepe Kägi (DTP), Dennis Lück (Chief Creative Officer), Cyrill Hauser (Chief Client Officer); Externe Partner: Produktion: WirzFraefelPaal Productions: Producer: Stefan Fraefel & Nina Wirth, Regie: Sebastian Alfie, DoP: Stehen Fallucchi, Musik: Minus8, Tonstudio: Tonstudio Z; Jung von Matt/play: Matthias Fasnacht (Managing Director), Valdita Shabanaj (Junior Producer); Konnex (Media): Monica Jäggi, Peter Döbeli, Judith Bischoff, Marco Berto. (pd/maw)