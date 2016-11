Heks-Kampagne für Roma im Kosovo: Mitarbeitende und Roma geben Antworten

Die Roma im Kosovo leben in grosser Armut und unter prekären Bedingungen. Ohne Zugang zu Bildung und Einkommen kämpfen sie ums tägliche Überleben am Rand der Gesellschaft. Das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS), fördere ihre soziale Integration mit einem breit abgestützten Programm. Aber macht Spenden für Hilfsprojekte überhaupt Sinn? Dieser Frage stellt sich HEKS in seiner Kampagne, wie das Hilfswerk in einer Mitteilung schreibt.

Auf einer Microsite geben Mitarbeitende von HEKS und «Voice of RAE» sowie diverse Roma eine Antwort: Dank Spenden könnten die Roma-Familien ein Haus mit Strom und fliessendem Wasser bauen und ihre Chancen auf Arbeit verbessern; die Kinder könnten die Schule besuchen und Jugendliche eine Berufsausbildung oder ein Studium absolvieren. (pd/clm)