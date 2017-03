Branders: Momentaufnahmen und Emotionen aus dem Alltag

Branders hat in einem breit abgestützten Prozess mit internen Spezialisten aus den Post-Bereichen die Positionierung und Persönlichkeit der Marke erneuert und das Erscheinungsbild modernisiert.



Die Vision der Post «Einfach mit System» sie die Basis für die Konzernstrategie und orientiere sich am digitalen Wandel in allen Geschäftsbereichen, schreibt Branders. Menschen seien zunehmend mobil und digital vernetzt. Das Bedürfnis nach einfach zugänglichen Produkten und Dienstleistungen nehme zu.



Die neue Markenstrategie nimmt das veränderte Kundenverhalten auf und definiert die künftig erwünschte Wirkung der Marke Post: «Meine Post setzt alles in Bewegung, um mein Leben einfacher zu machen – wann, wo und wie es mir passt.» Das Post-Erlebnis und die damit verbundenen Markenwerte sollen die Kommunikation, sowie die Mitarbeitenden in ihrem Arbeitsalltag, leiten.





Der neue Markenauftritt werde frischer, einfacher und moderner, heisst es in der Mitteilung. Dabei würden die Kernelemente – Logo, Postgelb und die kraftvolle Frutiger-Schrift – bestehen bleiben. Das Gestaltungsprinzip werde flexibler und rücke plakative Botschaften ins Zentrum der Kommunikation. Der Auftritt zeichnet sich laut Branders durch einen grosszügigen Bildeinsatz, plakative Typografie und einen hohen Weissanteil mit Farbakzenten aus. Charakteristisch ist zudem die gelbe Akzentlinie, abgeleitet aus dem Logo, welche als Kommunikationsklammer dient.





Die Bildwelt unterstreicht die Nähe zu den Kunden und portraitiert Momentaufnahmen und Emotionen aus dem Alltag. Da, wo das Leben spielt. Die Post führt den neuen Auftritt schrittweise auf allen Kommunikationskanälen ein – von der Kampagne auf Bannern, Plakaten und Anzeigen bis hin zu Broschüren, Präsentationen und Korrespondenzmitteln.



Verantwortlich bei der Post: Christina Buck (Leiterin Markenführung und Marketing- Kommunikation), Marc Hadorn (Leiter Markenführung), Ana Ingold und Mark Friedrich (Projektleitung); verantwortlich bei Branders: Pascal Geissbühler (Head of Strategy, Gesamtverantwortung), Philipp Knupp (Strategy Director), Regula Looser (Senior Brand Consultant, Projektlead), Thom Pfister (Creative Director), Palma Manco, Maria Fahringer, Dennis Oswald (Senior Brand Designer), Dorothee Aargast (Brand Designer) (pd/wid)