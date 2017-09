Patient Herbert M. tritt wegen einer Herzrhythmusstörung ins Universitätsspital Basel ein, wird erfolgreich behandelt und startet kurz darauf im australischen Perth in verschiedenen Zehnkampfdisziplinen an der Senioren-Weltmeisterschaft. In der dritten Welle der Imagekampagne pickt OSW gemäss Mitteilung erneut eine Patientengeschichte heraus und beleuchtet das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln, um der Bevölkerung das Universitätsspital Basel näher zu bringen.

Neben dem Porträt des Betroffenen und dem Arztinterview kommt zum ersten Mal auch ein kurzer Film zum Einsatz. Gleichzeitig mit der dritten Welle wird auch der Tag der offenen Tür am Herzzentrum beworben.

Unter dieser Website finden sich die Texte, das Video sowie alle Infos zum Tag der offenen Tür, wie es weiter heisst. Neben dem Video, das für Social Media, Website und Inhouse-TV verwendet wird, werden auch Plakate und Werbung in öffentlichen Verkehrsmitteln eingesetzt.

