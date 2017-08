By the way Communications: Nando Erne stösst zum Kreationsteam

By the way Communications verstärkt das Kreationsteam mit dem Designer Nando Erne. Erne ist ausgebildeter Polygraf EFZ und besitzt laut der Mitteilung mehrjährige Erfahrung in der Kreation und Umsetzung von grafischen Auftritten. Sein Engagement ist für Erne auch ein Wechsel von der Kunden- zurück auf die Agenturseite. In den letzten Jahren zeichnete er beim Zentrum elektronische Medien für Projektmanagement sowie die Entwicklung und Realisation von Design-Konzepten verantwortlich, schreibt die Agentur. Nach einem sechsmonatigen Aufenthalt in Afrika ist Erne nun Teil der Crew von By the way Communications in Bern. (pd/wid)