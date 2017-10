Kommunikation Schweiz: Natasa Radisavijevic schreibt die beste Note

Von den sechs Kandidatinnen erhalten fünf das eidgenössische Diplom, das sie als theoretisch sattelfest, praktisch kompetent und berufserfahren auszeichnet. Der Notendurchschnitt der erfolgreichen Absolventen, die vor allem auf Auftraggeberseite kommunizieren, lag bei guten 4,5, wie KS Kommunikation Schweiz mitteilt.

Mit der Gesamtnote 4,7 schloss Natasa Radisavijevic, die bei der Unia Arbeitslosenkasse in Bern arbeitet, am besten ab. Die Prüfungen – zwei Tage schriftlich bei Digicomp in Zürich, einen Tag mündlich im Technopark Zürich – gingen reibungslos über die Bühne. Die Diplomfeier findet im Januar 2018 in Bern statt. (pd/cbe)