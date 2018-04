Havas: Nathalie Diethelm wird neue CEO

Im Kontext der fortschreitenden Digitalisierung und der fliessenden Grenzen zwischen Media und Kreation, stellt sich Havas in der Schweiz neu auf. Havas Media und Havas Creative arbeiten zukünftig unter einem Dach. In Zürich und Genf entsteht jeweils ein Havas Village, in dem die unterschiedlichen Kommunikations-Disziplinen aus einer Hand angeboten werden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Gesamtleitung der beiden Havas Villages in Zürich und Genf übernimmt CEO Nathalie Diethelm. Neu stösst Reto Schild als CCO zum Führungsteam und wird in dieser Rolle die Themen Content und Storytelling weiter fördern. «Die Verbindung von Kreation mit Media bringt neue Ideen für einen anspruchsvollen Markt, der integrierte Lösungen fordert. So schaffen wir eine neue, umfassende Herangehensweise, die sowohl für Mitarbeitende als auch für unsere Kunden gewinnbringend ist», wird Schild zitiert, der sich in seiner neuen Rolle klar als Teamplayer versteht. Damien Fournier wird weiterhin die Agentur in Genf leiten.

Frank Bodin, bisheriger CEO und Chairman der Havas Creative Group, wird die Agentur auf eigenen Wunsch und «im besten Einvernehmen» im Laufe des Monats Mai verlassen (persoenlich.com berichtete).

Engere Zusammenarbeit möglich

Die Kernteams von Havas Media und Havas Creative bleiben bestehen. Die Spezialisten der unterschiedlichen Disziplinen können aber durch die räumliche Nähe enger zusammenarbeiten und so ein wachsendes Kundenbedürfnis besser abdecken. «Die bekannten Gesichter bleiben für unsere Kreations- und Media-Kunden bestehen – die Kontinuität ist damit zu 100 Prozent gewährleistet», so Diethelm. «Und selbstverständlich bleibt es allen Kunden freigestellt, ob sie die einzelnen Services weiterhin separat nutzen oder aber zukünftig auf ein integriertes Kommunikationsteam setzen, das Media und Kreation aus einem Guss anbieten kann.»

Thomas Funk, Managing Director Europe, meint zur Neuaufstellung: «Ich bin sicher, dass das neue Leadership-Team mit gebündelten Kräften den steigenden Anforderungen der Werbeauftraggeber gerecht wird. Ein erster Erfolg konnte bereits verzeichnet werden und so freuen wir uns sehr über den Service-Ausbau bei unserem Kunden Rimuss. Das Havas Village konnte mit einer durchdachten Kommunikationslösung sowie dem Service aus einer Hand überzeugen.»

Umzug an die Morgartenstrasse

Die Teams von Havas Creative ziehen bereits Mitte April in die neu gestalteten Büroräumlichkeiten an der Morgartenstrasse 6 im Zürcher Kreis 4, Havas Media folgt wenige Wochen später. «Schon vor dem eigentlichen Umzug ist eine positive Aufbruchstimmung zu spüren», unterstreicht Village-CEO Diethelm, «sowohl die Media- als auch die Kreations-Teams freuen sich auf die kreativ-kooperative Zukunft in einem modernen, inspirierenden Arbeitsumfeld.» Das Village in der Westschweiz wird nach dem Umzug der Media-Crew von Neuchâtel nach Genf ebenfalls anfangs Juni komplett sein.

Mit der Gründung der Villages unterstreicht Havas seine Entwicklung hin zu einem integrierten Kommunikationsnetzwerk, das innovative, datengetriebene Kommunikationslösungen anbietet, bei denen Content und kommunikativer Mehrwert im Zentrum stehen. Die Zusammenarbeit der interdisziplinären Teams im Havas Village erlaubt es, Synergien zwischen Media und Kreation zu nutzen und Strategien zu erarbeiten, die nicht nur Paid-, sondern auch Owned-, Shared- und Earned-Medien berücksichtigen. Dabei kann Havas auch auf die internationalen Ressourcen der Vivendi-Gruppe zurückgreifen, zu welcher attraktive Brands wie Canal+, Studio Canal, Gameloft und Universal Music gehören. (pd/cbe)